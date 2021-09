I Racalmutesi di Hamilton contribuiscono al restauro della casa dove Sciascia

Venerdì 10 settembre, alle 11,00, sarà riaperta al pubblico, dopo alcuni lavori di restauro dei prospetti, CasaSciascia, l’immobile in cui il grande scrittore siciliano visse dal 1923

al 1958. I lavori sono stati realizzati grazie al rilevante contributo della comunità racalmutese di Hamilton in Canada, attraverso la “The Sicilian Society of Hamilton Inc.” guidata da Charles Criminisi che parteciperà all’iniziativa assieme a Joe Grimaldi, anche lui componente dell’associazione. “ Nel nome di Sciascia dunque

– afferma Pippo Di Falco, presidente. dell’omonima associazione che

cura la valorizzazione e la gestione della casa-museo – , nel centenario della sua nascita, si rafforza il legame tra le due comunità oltreoceano, gemellate sin dal 1986” .

L’iniziativa prevede la collocazione di una lapide in marmo a ricordo dell’evento che sarà scoperta

dai due finanziatori, figli di emigrati di Racalmuto, e dal Presidente della Regione Nello Musumeci.

Interverranno, inoltre, oltre a Pippo Di Falco che nel 2019 ha acquistato la casa, Felice Cavallaro,

direttore della “Strada degli scrittori”, che tanto si è speso per la valorizzazione di questo luogo

della Memoria e dell’Identità Siciliana e il sindaco di Racalmuto Vincenzo Maniglia. Parteciperanno anche Stefano Terrana del Dipartimento Enel Sicilia e Giuseppe Lo Verde, Local Autorithy Account Area Sud di TIM che nei mesi scorsi hanno effettuato sui rispettivi apparati,

interventi finalizzati al miglioramento estetico del prospetto della struttura che si trova accanto la

chiesa della Madonna a del Monte e vicino al teatro Regina Margherita.

Coordineranno la cerimonia Salvatore Picone e Gigi Restivo, autori del volume “Dalle parti di

Leonardo Sciascia” dedicato ai luoghi dello scrittore, scritto proprio attraverso lo studio delle carte e dei libri conservati nella casa-museo.

Dinanzi l’ingresso di Largo Monte saranno collocate due piante: un ulivo siciliano ed un acero

canadese, i due simboli della Sicilia e del Canada.

“ Abbiamo saputo due anni fa che un privato ha acquistato la casa dove è cresciuto lo scrittore

Leonardo Sciascia per aprirla al pubblico

– racconta Charles Criminisi, arrivato a Racalmuto

assieme a Joe Grimaldi –. I nostri genitori, i nostri zii e cugini ci parlavano di questo loro maestro