Akragas, un top player per il centrocampo: ingaggiato Stefano Maiorano

La Società dell’Akragas annuncia con soddisfazione di aver perfezionato l’ingaggio dell’esperto centrocampista Stefano Maiorano classe 86, originario di Salerno, ex Paternò. Maiorano ha un curriculum di tutto rispetto: 158 presenze in Serie D, 195 apparizioni in Serie C e 10 gol messi a segno. E’ sicuramente un top player per il campionato di Eccellenza.

Il mediano salernitano dal 2004 al 2009 vive cinque anni fondamentali a Sorrento, con la quale collezionerà 115 presenze e quattro reti, conquistando ben tre promozioni che lo porteranno dalla Serie D e alla C1. Nella stagione 2009/10 veste la maglia della Cavese, sempre in C1, scendendo in campo 28 volte, e mettendo a segno una rete, prima di trasferirsi, nella finestra di mercato invernale, al Forza e Coraggio, in Serie D, per poi vestire, la maglia dell’Ancona, rimanendo nella quarta serie nazionale. Dal 2012 al 2014 approda in terra sicula sposando il progetto dell’Acr Messina, 40 presenze e 2 reti. Dal 2014 al 2017 ha la possibilità di vivere, a pieno, il campionato di C, vestendo le maglie di Catanzaro, Juve Stabia, Paganese e Taranto. Piazze importanti che gli hanno permesso di crescere, sempre di più, confrontandosi quotidianamente con il calcio professionistico. Nel 2017 torna a Messina, sempre sponda Acr, stavolta in Serie D, prima di aggiungere Cerignola e Latina, alla mappa della sua carriera. Nella stagione 2019/2020 il trasferimento al Biancavilla. Talento, esperienza, tecnica e qualità, fanno di Maiorano un elemento importante già a disposizione di mister Giuseppe Anastasi dopo la firma sulla lista e la foto di rito con la nuova maglia akragantina e la stretta di mano con il Direttore sportivo Giuseppe Cammarata.