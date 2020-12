Covid. Il virus è mutato. Sospesi i voli con il Regno Unito

Il virus è mutato nel Regno Unito dove i contagi sono raddoppiati in una settimana. Dall’Italia alla Francia, dalla Germania al Belgio: fermati i voli, in attesa di un vertice d’emergenza a Bruxelles. L’Italia ha vietato il traffico aereo con l’Inghilterra dalla mezzanotte di domenica. Non è più consentito alcun volo in arrivo, in teoria lo sarebbero quelli in partenza.

Alle 20.45 di domenica è atterrato all’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino” il volo della compagnia “Ryanair” decollato nel pomeriggio da Londra Stansted, con a bordo 134 passeggeri, di cui due bambini, più sei dell’equipaggio. I medici dell’Asp di Palermo e dell’Usmaf, Polaria, Enac e Gesap, la società di gestione dell’aeroporto, hanno attivato il canale sanitario e i passeggeri sono stati sottoposti a doppio tampone: antigenico e molecolare.

Adesso dovranno osservare 14 giorni di isolamento fiduciario. Le autorità sanitarie hanno inoltre acquisito le liste passeggeri, per monitorare l’andamento della quarantena fiduciaria.