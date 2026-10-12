Il club BMW Motorrad di Palermo ha fatto tappa ad Aragona, recuperando una visita prevista per la scorsa estate e poi rinviata. Ad accogliere e accompagnare il gruppo di motociclisti, arrivato con il presidente Benedetto Perrone e il tour leader Luigi Rosselli, è stata Laura Russo, profonda conoscitrice di Palazzo Naselli, che ha curato la visita per conto della Pro Loco di Aragona. I partecipanti hanno così trascorso una domenica mattina immersi tra gli affreschi del palazzo e i sapori della tradizione aragonese.

Al centro del percorso culturale c’è stato l’affresco di Borremans, al quale Laura Russo ha dedicato una spiegazione approfondita, guidando gli ospiti nella lettura dell’opera e dei suoi particolari: un’occasione preziosa per soffermarsi su un patrimonio che merita di essere conosciuto anche fuori dai circuiti turistici più frequentati.

La visita è poi proseguita a tavola. La Pro Loco ha fatto scoprire agli ospiti alcune specialità locali, riservando un posto di primo piano al Taganu Raunisi, uno dei piatti più rappresentativi della cucina di Aragona. A raccontarne la preparazione è stata ancora Laura Russo: nella ricetta illustrata al gruppo, un chilo di pasta incontra ben quaranta uova, prima della cottura al forno nel caratteristico tegame di terracotta da cui il piatto prende il nome. Un passaggio dall’arte alla cucina che ha dato alla mattinata il senso di un vero incontro con il paese e le sue tradizioni.

È proprio su questo abbinamento che la Pro Loco punta per far conoscere Aragona: aprire le porte del suo patrimonio storico e affiancare alla visita il racconto dei sapori locali. Per il gruppo palermitano, l’appuntamento rimandato in estate si è così trasformato in una giornata dedicata a due espressioni della stessa storia: quella custodita nel palazzo e quella tramandata nelle cucine aragonesi.

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