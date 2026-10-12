L’imprenditore agrigentino Sergio Vella ha respinto le accuse durante l’interrogatorio preventivo davanti al gip del Tribunale di Palermo, Giuseppa Zampino. Assistito dall’avvocato Nicola Grillo, Vella ha risposto alle domande del giudice e ha depositato, attraverso la difesa, una consulenza fonica per contestare alcuni elementi dell’indagine.

In particolare, l’imprenditore sostiene di non aver mai pronunciato la parola «Armao», che gli viene attribuita in una conversazione intercettata. Una posizione ribadita anche prima dell’ingresso in tribunale, quando aveva dichiarato: «Non ho mai conosciuto Armao».

Vella, indagato per corruzione nell’ambito dell’inchiesta che coinvolge l’ex vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao, ha fornito chiarimenti anche sui rapporti con l’avvocato Pierluigi Matta, altro indagato. Davanti al gip avrebbe confermato l’esistenza di un rapporto professionale, escludendo però qualsiasi collegamento con le ipotesi corruttive contestate dalla Procura.

L’imprenditore considera inoltre del tutto casuale la circostanza che, circa due ore dopo l’uscita di un suo consulente legale dallo studio di Matta, quest’ultimo abbia incontrato Armao. La difesa ha anche prodotto documentazione relativa al progetto di un impianto di selezione dei rifiuti da 120 mila tonnellate annue e produzione di biometano nel territorio di Aragona.

L’interrogatorio si inserisce nel procedimento avviato dopo le richieste di misure cautelari avanzate dalla Procura di Palermo. Per Armao e Matta è stata chiesta la custodia cautelare in carcere, mentre per sei indagati, tra cui Vella, sono stati richiesti gli arresti domiciliari. L’ex vicepresidente della Regione dovrebbe essere ascoltato domani, martedì 13 ottobre.

Secondo la ricostruzione accusatoria, Armao, nella sua qualità di presidente della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione Siciliana, avrebbe favorito Vella, titolare della Seap, attraverso l’intermediazione di Matta.

Il presunto favore sarebbe consistito nell’individuazione dei funzionari incaricati dell’istruttoria propedeutica al rilascio della valutazione di impatto ambientale, necessaria alla realizzazione dell’impianto di Aragona.

In cambio, secondo gli inquirenti, Armao avrebbe ricevuto una somma di denaro. Il pagamento sarebbe stato effettuato tramite bonifico a favore di Matta, formalmente come compenso per una consulenza legale che la Procura ritiene fittizia. Il denaro sarebbe stato successivamente consegnato all’ex vicepresidente della Regione.

Si tratta di ipotesi accusatorie ancora al vaglio dell’autorità giudiziaria, contestate dalla difesa di Vella. Le richieste di misure cautelari non equivalgono a un accertamento di responsabilità.

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