I Lions Club Valle dei Templi e Zolfare donano pasta e latte alle famiglie bisognose.

Si chiama “Aggiungi un posto a tavola” l’iniziativa del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto da Francesco Pira, e del Lions Club Aragona, Comitini, Grotte, Racalmuto, Zofare, presieduto da Rita Monella, che ha previsto la consegna di pasta e latte, domenica scorsa, 18 novembre, in occasione della Festa degli Auguri, destinate a famiglie bisognose. Presente anche il Governatore del Distretto 108Yb , Maurizio Gibilaro. Dicerse confezioni di pasta di pasta e di latte sono state consegnate all’Associazione C.I.F. COMUNALE DI FAVARA “N.D.MARIA GHIBELLINI TURCO”, che provvederà a distribuirle alle famiglie bisognose della comunità in occasione delle feste natalizie.

“E’ un modo – hanno commentato i Presidenti Francesco Pira e Rita Monella – per esprimere la nostra solidarietà e vicinanza a queste persone che hanno bisogno del nostro sostegno”. La consegna simbolica di un cesto con alcuni beni alla Presidente del CIF, Antonella Morreale, è stata apprezzata dal Governatore Gibilaro che ogni giorno spinge i Club Lions della Sicilia a compiere gesti di pura solidarietà.