Omicidio cardiologo, Vetro resta in carcere

Il collaboratore scolastico di Favara Adriano Vetro, di 47 anni, che ha confessato l’omicidio del cardiologo Gaetano Alaimo, 65 anni, ucciso nel suo ambulatorio di via Bassanesi, resta detenuto in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Palermo, che ha confermato così la decisione del Gip del Tribunale di Agrigento Micaela Raimondo.

L’avvocato Santo Lucia, difensore dell’indagato, era tornato a chiedere gli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto alla luce “della confessione e dell’atteggiamento di piena collaborazione”. Vetro è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione, porto illegale di arma e ricettazione.

Lo scorso 29 novembre si è presentato al Poliambulatorio di Favara, e ha ucciso con un solo colpo di pistola lo specialista nella sala d’attesa. L’arma utilizzata è risultata rubata in provincia di Catania quasi quarant’anni fa. Poi la fuga, e l’arresto per mano dei carabinieri di Agrigento e Favara, in una casa di campagna.