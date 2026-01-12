I ladri sono riusciti ad intrufolarsi all’interno del complesso alberghiero Torre Makauda, lungo la strada statale 115 in contrada “Rurale” in territorio di Sciacca, e a rubare un ingente quantitativo cavi di rame dell’alta tensione. Ennesimo colpo grosso per i delinquenti che continuano ad approfittare del fatto che l’albergo è chiuso da tempo.

Ad avviare le indagini, dopo aver raccolto la denuncia, sono stati i carabinieri. Il danno, a quanto pare, è coperto da assicurazione. Non è stato ancora quantificato nell’esatto ammontare, ma si tratterebbe di un danno assai importante. Sul luogo si sono recati i militari dell’Arma, che hanno provveduto a raccogliere gli elementi utili alle indagini.

Una relazione dettagliata è stata inviata anche alla Procura della Repubblica di Sciacca. Aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per furto.

