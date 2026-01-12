Il professore Tuzzolino, ordinario di Progettazione architettonica all’Università di Palermo, presidente del Polo territoriale universitario di Agrigento e componente del Consiglio regionale dei beni culturali, è stato eletto presidente del Comitato tecnico-scientifico per l’arte e l’architettura contemporanee (CTS) del Ministero della Cultura. In tale ruolo sarà parte anche del Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici.

Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè afferma: “Si tratta di un riconoscimento di assoluto rilievo istituzionale e scientifico, che premia un percorso accademico e professionale di alto livello, caratterizzato da competenza, rigore e costante attenzione ai temi della qualità architettonica e della tutela del patrimonio culturale. È motivo di orgoglio per Agrigento che una personalità così qualificata, profondamente legata al nostro territorio e impegnata da anni nel progresso del Polo universitario, ricopra un incarico strategico all’interno dei principali organismi consultivi del Ministero della Cultura”.

“Il professor Tuzzolino offrirà un contributo prezioso ed efficace alle politiche nazionali per l’arte e l’architettura contemporanee, forte di una sensibilità attenta ai territori, al paesaggio e alla valorizzazione delle identità culturali”, conclude il primo cittadino.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp