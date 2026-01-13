Blitz dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Ed è stato un “colpo” grosso quello messo a segno nel contrasto allo spaccio e consumo di droga. Tutto quanto nel corso di un controllo di routine che si è trasformato in un’autentica operazione antidroga conclusa con un arresto, in flagranza di reato, di un disoccupato racalmutese di 43 anni. Deve rispondere di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’indagato, dopo le formalità di rito, su disposizione del magistrato di turno della Procura di Agrigento, è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di quasi un chilo e mezzo di cocaina, oltre 300 grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi, sostanza da “taglio”, cinque bilancini di precisione e denaro contante per 2.650 euro ritenuto provento dell’attività di spaccio. La droga è stata posta sotto sequestro in attesa di essere analizzata.

