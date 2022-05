I ladri fanno cilecca, fallito furto a supermercato

Hanno forzato una porta di ingresso posta sul retro, ma una volta dentro i locali s’è innescato l’allarme, e sono scappati via a mani vuote. Il tentato furto si è verificato ieri notte in un supermercato di Villaggio Mosè. Quando sul posto, in una manciata di minuti, sono sopraggiunti prima i vigilantes, e poi i poliziotti della sezione Volanti della Questura, dei malviventi non vi era più alcuna traccia.

Gli agenti hanno trovato accese le luci all’interno dell’esercizio commerciale e i ladri, oltre ai soldi che eventualmente avrebbero potuto essere stati lasciati nelle casse, avevano cominciato a prelevare della merce. Alla fine però non sono riusciti a portare via nulla.

I poliziotti avrebbero verificato anche l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza. Telecamere che qualora esistenti potrebbero indirizzare l’attività investigativa nella direzione giusta.