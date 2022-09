Furto in un’abitazione, giovane rintracciato e arrestato

I carabinieri della Stazione di Cattolica Eraclea, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, hanno arrestato un romeno di 33 anni, che è stato ritenuto responsabile di un furto in abitazione messo a segno, nel 2018, in Romania. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato trasferito alla Casa circondariale di Gela. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, risultava essere destinatario del mandato d’arresto europeo. Quando i carabinieri di Cattolica Eraclea hanno avuto la certezza, che si trovasse in paese, lo hanno cercato, rintracciato ed arrestato.