Prosegue il viaggio cinematografico de “I Film del Griffo”, la rassegna ideata e diretta da Beniamino Biondi che, ogni martedì, anima il chiostro del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo” di Agrigento con una selezione di grandi opere del cinema internazionale dedicate, per questa quinta edizione, al tema del viaggio. Il quinto appuntamento, in programma martedì 21 luglio alle ore 21, sarà dedicato a Il cammino per Santiago (The Way, 2010), intenso e coinvolgente film diretto da Emilio Estevez e interpretato da Martin Sheen, una delle opere più significative dedicate al celebre Cammino di Santiago.

Il film racconta la storia di Tom, un medico americano che si reca in Francia per recuperare il corpo del figlio, morto mentre percorreva il Cammino di Santiago. Inaspettatamente decide di completare lui stesso quel pellegrinaggio, affrontando un percorso di oltre ottocento chilometri che, passo dopo passo, si trasforma in un viaggio di elaborazione del lutto, di incontro con gli altri e di profonda riscoperta di sé.

Attraverso paesaggi di straordinaria bellezza e l’umanità dei compagni di viaggio incontrati lungo il percorso, Il cammino per Santiago riflette sul significato del camminare come esperienza di trasformazione interiore. Il pellegrinaggio diventa così metafora dell’esistenza, occasione per rallentare, ascoltare, condividere e ritrovare un nuovo equilibrio tra memoria, dolore e speranza. La rassegna “I Film del Griffo” è organizzata con il patrocinio del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e si inserisce nel programma delle iniziative culturali estive promosse dall’Ente Parco.

Tutte le proiezioni si svolgono nel suggestivo chiostro del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo”, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

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