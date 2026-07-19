Ruba un paio di occhiali da sole del valore di oltre 300 euro e un profumo da 120 euro in uno dei negozi dell’area partenze dell’aeroporto di Catania. Ma non l’ha fatta franca: è stato fermato dalla polizia di frontiera mentre era già a bordo dell’aereo, pronto a decollare verso Milano Malpensa. Un 55enne, della provincia di Agrigento, è stato denunciato per furto aggravato.

L’uomo aveva approfittato dell’attesa prima dell’imbarco per fare un giro per i negozi dello scalo catanese, dove ha sottratto la merce. L’allarme è scattato quando il personale del punto vendita si è accorto dell’ammanco. A quel punto gli agenti della polizia di frontiera hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presenti nell’area partenze, riuscendo a identificare il sospettato e a tracciarne gli spostamenti fino al gate di imbarco.

E’ emerso che l’uomo era già salito sull’aeromobile, in procinto di decollare. I poliziotti sono quindi saliti a bordo e hanno invitato il 55enne, seduto al suo posto, a scendere per effettuare accertamenti negli uffici di polizia. Davanti all’evidenza dei fatti, l’uomo ha consegnato gli occhiali e il profumo rubati. La refurtiva è stata restituita alla responsabile del punto vendita.

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