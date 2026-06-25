Parte con il segno del successo la quinta edizione della rassegna cinematografica “I Film del Griffo”, inaugurata ieri sera con la proiezione di Midnight in Paris di Woody Allen. Il suggestivo chiostro del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo” ha accolto un pubblico numerosissimo, registrando il tutto esaurito già prima dell’inizio della serata.

Tutte le sedie disponibili sono state occupate e decine di spettatori hanno scelto di accomodarsi sui gradini o direttamente a terra pur di assistere alla proiezione. Una partecipazione straordinaria, caratterizzata anche dalla presenza di tanti giovani, che conferma il forte legame tra la rassegna e la città.

L’immagine del chiostro completamente gremito restituisce il valore di una manifestazione che, giunta alla sua quinta edizione, si è ormai consolidata tra gli appuntamenti culturali più apprezzati e attesi dell’estate, capace di coniugare la qualità della proposta cinematografica con la straordinaria bellezza di uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale del territorio.

«Vedere il chiostro pieno in ogni ordine di posto e tante persone disposte a sedersi sui gradini o a terra pur di condividere questa esperienza è stata un’emozione straordinaria – dichiara il direttore artistico della rassegna, Beniamino Biondi –. È il segnale più bello che il pubblico continua a riconoscere e apprezzare il lavoro svolto in questi anni. “I Film del Griffo” non è soltanto una rassegna cinematografica, ma uno spazio di incontro, dialogo e partecipazione che ogni estate riesce a creare una comunità attorno al cinema e alla cultura. La presenza di tanti giovani ci rende particolarmente orgogliosi perché dimostra che esiste una domanda autentica di qualità e di occasioni di condivisione culturale».

Il direttore artistico ha inoltre voluto rivolgere un ringraziamento particolare alla direzione del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi per il sostegno costante all’iniziativa.

«Desidero ringraziare il direttore del Parco, Roberto Sciarratta, per la fiducia e la sensibilità dimostrate nei confronti di questa manifestazione. La sua attenzione verso i progetti culturali e la volontà di rendere sempre più vivi e partecipati gli spazi del Parco rappresentano una condizione fondamentale per il successo di iniziative come questa. Il risultato della serata inaugurale è anche il frutto di una collaborazione consolidata che continua a produrre valore per il territorio».

Dopo l’entusiasmante avvio con Midnight in Paris, la rassegna proseguirà nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti dedicati al grande cinema, confermando la vocazione de “I Film del Griffo” a essere uno degli eventi culturali di riferimento dell’estate agrigentina.

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