Ripreso dalle telecamere mentre abbandona i rifiuti in piazza Garibaldi a Favara. Gli agenti della polizia locale lo multato. “Ovviamente la foto è censurata perché per legge non possiamo mostrare il volto – afferma il sindaco di Favara Antonio Palumbo -. E’ uno dei tanti cittadini che abbandona rifiuti in strada”.

“Vi ricordo che oltre alle videocamere che ogni giovedì si svolgeranno i controlli sulla qualità del secco residuo e saranno presidiati i compattatori. Noi stiamo cercando di far rientrare questa situazione di emergenza con la Regione; ma serve la collaborazione di tutti”.

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