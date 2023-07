I familiari e i vicini non avevano più sue notizie da quasi due giorni. Preoccupati hanno dato l’allarme al 112. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento sono accorsi con l’autoscala e hanno raggiunto l’abitazione. Aperta la finestra, è stato scoperto il dramma: la proprietaria di casa, una 79enne agrigentina, era morta nella camera da letto, con il cane sdraiato accanto al corpo della padrona, che non ha fatto avvicinare nessuno.

Allontanarlo non è stato per niente facile. Una vicenda molto toccante quella scoperta, ieri notte, in un appartamento di via Callicratide, nel centro di Agrigento. La pensionata, verosimilmente, è stata colta da un improvviso malore che le ha lasciato scampo. Sul luogo sono giunti anche i poliziotti della sezione Volanti della Questura che hanno effettuato i dovuti accertamenti di rito per ricostruire l’accaduto.