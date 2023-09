Si terranno domani, venerdì 22 settembre, alle 16 nella chiesa Madre di Favara i funerali di Alberto Vella, 34 anni, e Daniel Giudice, 32 anni, dipendenti della ditta “Patti tour”, deceduti nell’incidente stradale, avvenuto nei pressi di Fiano Romano, sull’A1. Domani a Favara sarà lutto cittadino come disposto dal sindaco Antonio Palumbo. La morte dei due autisti del pullman che trasportava 49 migranti per conto della Prefettura di Agrigento ha scosso l’intera comunità favarese. La Procura di Rieti ha aperto un fascicolo d’inchiesta, al momento senza indagati, con l’ipotesi di omicidio colposo, per fare luce su quanto avvenuto quella notte. Il bus era partito da Porto Empedocle e doveva raggiungere il Piemonte. Poi il violento tamponamento con un mezzo pesante. Il bilancio è stato pesantissimo: 2 morti e 25 feriti, tra cui alcuni gravissimi.