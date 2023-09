Claudio Bisio benvenuto al Sud come il titolo di uno dei suoi film. Il noto conduttore televisivo, attore e comico, è in vacanza nell’agrigentino e non poteva mancare la tappa al Lounge Beach Scala dei Turchi di Nino Sanfilippo. Cena a ridosso della marna bianca con piatto premium a base di cruditè di scampi, gamberoni, ostriche e caviale e , poi, pescato del giorno alla griglia, il tutto accompagnato con del vino Firriato Alta Villa della Corte. Una bellissima sorpresa per gli chef e tutto il personale di una delle cucine più famose dell’agrigentino che ha voluto immortalare con foto la presenza dell’attore.