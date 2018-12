I convocati per la sfida contro il Monreale di mister Falsone

L’allenatore dell’Olimpica Akragas, Giovanni Falsone, ha convocato 22 giocatori per la sfida di domani, domenica 2 dicembre, in trasferta contro il Monrealei valevole per la 13esima giornata di andata del campionato di Promozione, girone A.

Ecco la lista dei convocati suddivisa per ruolo:

PORTIERE: Giacone, Altomore, Cosi, Casella

DIFENSORI: Puccio, Ortugno, Armenio, La Rocca, Musa, Daoudi

CENTROCAMPISTI: Cambiano, Dell’Arena, Castaldo, Lo Curto, Fratacci, Parlapiano, Incardona

ATTACCANTI: Bellavia, Santangelo, Falsone, Maniscalchi, Coniglio.