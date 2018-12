I Sapori di Terramare: abbinamenti cibo-vino a cura dei sommelier AIS

Un’interessante cena “a sei mani” , il prossimo 12 dicembre, presso il ristorante “La Bottega” a Licata. Gli chef Patania, Sensale e Ballaro’ cureranno il delizioso menu’ e tutta la preparazione generale. Al cibo verra’ abbinato il vino su indicazione dei sommelier dell’AIS di Agrigento presieduta dal delegato Francesco Baldacchino. Oltre a curare gli abbinamenti, i sommelier si occuperanno anche del servizio in sala dei vini.

La cena prevede un aperitivo di benvenuto a base di pesce. Per antipasto lenticchie di Ustica con guazzetto di vongole e foglioline di polpo croccante. Per primo , cappelletti ripieni di baccala e tartufo nero ragusano, adagiati su bisquet al gambero bianco di Licata. Ricco anche il secondo con filetto di triglia di scoglio con cipolla rossa al sale di Mothia, hummus di fava larga di Leonforte e polvere e olio al timo. Infine non manchera’ il pre dessert a base di sedano candito con gele’ di mandarino e pandoro sifonato ed il dessert con un semifreddo, crumble di vaniglia e cioccolato, meringhe , spugne al pistacchio e fiori eduli. Per quanto riguarda i vini si andra’ dal cocktail Bellini Ol Bonsignore Baglio e Vigne. Si prosegue col Blanc de Nours Brut Nature, poi D.Zero azienda Milazzo, il Carjcanti-vini Gulfi, Quaranta Riserva, Ecru’ Firriato Winery e per concludere Le Petit Beaufort Vin effervescent Demi Sec Reserv.

Costo della cena € 45 per i soci Ais e € 50 per i non soci.