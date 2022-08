I cittadini denunciano di sentire spari. Sindaco: “Non tollerate azioni di caccia in anticipo”

Diversi cittadini segnalano che da giorni nelle campagne di Canicattì, si sentono spari, e sarebbero state rinvenute cartucce esplose, in prossimità delle zone abitate. Ad oggi non è stata comunicata nessuna anticipazione sull’apertura del calendario venatorio. “In particolare, le competenze di cui l’Amministrazione comunale è investita impongono, il rispetto di regole che presidiano l’incolumità del cittadino e profili di ordine pubblico – afferma il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo -. Pertanto non verranno tollerate azioni di caccia in anticipo del calendario venatorio, considerando anche il rilievo penale dei comportamenti descritti. Non verranno tollerate azioni di caccia in prossimità dei centri urbani, e nel mancato rispetto dei limiti minimi dalle case. Non verranno tollerati comportamenti non rispettosi delle regole di spostamento in disarmo, e relative al prelievo delle cartucce esplose. I cittadini – conclude il primo cittadino – sono pregati di segnalare infrazioni al riguardo agli organi competenti, quali Polizia, Carabinieri, Forestale e Polizia municipale”.