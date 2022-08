Serate da ballo senza autorizzazioni, denunciati gestori locali movida

I poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro hanno denunciato in stato di libertà due agrigentini, gestori di altrettanti esercizi pubblici, per il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. Nello specifico, gli agenti dopo un controllo in uno stabilimento balneare, e in un bar a pochi passi dal mare, hanno accertato che i due nei rispettivi locali, alla presenza di disc jockey, avevano organizzato eventi musicali con intrattenimento danzante, con istallazione di luci, apparecchiature elettromusicali e amplificazione, senza le previste autorizzazioni. Al momento dei controllo trovate a ballare circa 250 persone.