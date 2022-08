Si presenta un libro su Luigi Pirandello

The Coazze Notebook by Luigi Pirandello, è il titolo del libro tradotto ed introdotto da Lisa Sarti, che il critico Beniamino Biondi presenta venerdì 26 agosto, alle 20, presso la Casa natale di Luigi Pirandello in Contrada Caos ad Agrigento.

Il Taccuino di Coazze, manoscritto di Luigi Pirandello iniziato nell’estate del 1901, durante un soggiorno in Val Sangone a nord di Torino, contiene appunti, note e contenuti di vario genere che offrono al lettore rilevanti testimonianze sul laboratorio creativo di Pirandello fino al 1910.

Il documento contiene ritratti descrittivi degli abitanti del luogo e racconta aspetti del paesaggio montano con annotazioni minuziose e con disegni, tra i quali spicca la torre campanaria della chiesa dell’amena località. Esso comprende, tra l’altro, dei riferimenti al futuro romanzo Suo marito, un elenco di 37 libri di critica letteraria, che in parte ritroveremo nella biblioteca romana di via Bosio e diversi spunti che il Nobel svilupperà in alcune Novelle.

Nel 1998 la Biblioteca Museo Regionale Luigi Pirandello pubblicò il Taccuino di Coazze, in edizione facsimilare con trascrizione del testo a fronte.

Da quella pubblicazione ha preso le mosse l’odierna edizione critica in inglese curata da Lisa Sarti, professore associato di Italianistica alla City University of New York, che aggiunge un ulteriore tassello alla divulgazione del Coazze, rendendolo accessibile al pubblico anglofono e internazionale.

Oltre a favorire il superamento delle barriere linguistiche, l’edizione inglese si aggiunge alle pubblicazioni curate dalla biblioteca agrigentina e rappresenta una tappa importante nel progetto scientifico di divulgazione dell’ingente patrimonio documentario e bibliografico custodito.

Nel volume che si presenta è pubblicata per la prima volta la carta manoscritta mancante dal Taccuino (recto e verso), rinvenuta nel 2001 negli archivi della Houghton Library dell’Università di Harvard.

Dopo i saluti del direttore del Parco, Roberto Sciarratta, e del dirigente della Unità Operativa IIa, Rosario Maniscalco, interverrà la professoressa Sarti e saranno letti,a cura di Lina Roberta Gueli, alcuni brani del Taccuino.