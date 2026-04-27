Si è svolta presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento una significativa iniziativa educativa che ha visto protagonisti i bambini della scuola dell’infanzia “La Coccinella”, accompagnati dalle insegnanti e dai genitori. L’incontro si inserisce nell’ambito delle attività di promozione della cultura della legalità che l’Arma dei Carabinieri porta avanti sul territorio, con particolare attenzione alle giovani generazioni. Attraverso un linguaggio semplice ma efficace, i militari hanno illustrato ai piccoli partecipanti i valori fondanti dell’Istituzione, quali il rispetto delle regole, il senso civico, la solidarietà e il coraggio, evidenziando l’importanza di non avere timore e di rivolgersi con fiducia agli uomini e alle donne in uniforme in caso di necessità.

Nel corso della visita, i bambini hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino le attività svolte quotidianamente dai Carabinieri, con particolare riferimento al Nucleo Operativo e Radiomobile, impegnato nei servizi di controllo del territorio e di pronto intervento. Grande interesse ha suscitato la possibilità di salire a bordo delle autovetture e delle motociclette di servizio, vivendo un’esperienza coinvolgente e formativa. Particolarmente apprezzata è stata la dimostrazione delle attività della Sezione Operativa, durante la quale i piccoli ospiti hanno assistito a una simulazione di sopralluogo, partecipando attivamente e sperimentando, in forma ludica, alcune delle fasi tipiche dell’attività investigativa.

A rendere ulteriormente speciale la giornata è stata la presenza di un’unità cinofila del Nucleo Cinofili di Catania, che ha offerto una dimostrazione delle proprie capacità operative, suscitando vivo entusiasmo e curiosità tra i presenti. L’iniziativa si è conclusa in un clima di grande partecipazione e condivisione, contribuendo a rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e Arma dei Carabinieri e a diffondere, sin dalla più tenera età, i principi fondamentali della legalità e della convivenza civile.

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