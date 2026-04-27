Il metodo di respiro Buteyko sarà protagonista di un incontro dedicato alla rieducazione respiratoria, in programma lunedì 27 aprile 2026, alle ore 17,30, all’Hotel dei Pini di Porto Empedocle. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di presentare al pubblico una tecnica pensata per uso personale, basata su esercizi semplici e graduali che aiutano a sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio modo di respirare.

Il metodo Buteyko è conosciuto a livello internazionale come pratica di educazione respiratoria. Secondo quanto riportato dagli organizzatori, è consigliato da medici in diversi Paesi ed è riconosciuto dal Ministero della Salute russo. La tecnica viene proposta come supporto in presenza di asma, ipertensione e tachicardia, ma anche come strumento utile per chi pratica attività fisica e sportiva, inclusa quella agonistica.

Attraverso il controllo del respiro, il metodo punta a favorire una migliore ossigenazione cellulare, ad aumentare la soglia di resistenza alla fatica e a sostenere la capacità di attenzione. Per questo può interessare non solo chi vive difficoltà respiratorie o stati di affaticamento, ma anche sportivi, studenti, professionisti e persone che desiderano migliorare il proprio benessere quotidiano.

Durante l’incontro saranno illustrati i principi della tecnica e le sue possibili applicazioni nella vita di tutti i giorni. La presentazione sarà condotta da Gianni Girotto, istruttore del Metodo Buteyko. L’introduzione sarà affidata a Elio Di Bella, presidente Aics Girgenti, mentre i saluti saranno portati da Salvatore Provenzani, general manager dell’Hotel dei Pini.

Gli organizzatori ricordano che “il metodo può essere imparato e applicato da tutti, purché in assenza di controindicazioni. Per chi soffre di patologie respiratorie o cardiovascolari, resta sempre consigliabile confrontarsi con il proprio medico prima di intraprendere qualsiasi pratica. L’appuntamento rappresenta quindi un’occasione per conoscere più da vicino una disciplina che mette al centro un gesto naturale, spesso sottovalutato, ma fondamentale per la salute e l’equilibrio personale: respirare meglio”.

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