Aperto un fascicolo d’inchiesta per fare piena luce sulla morte di Daniele Gallo Cassarino, 47 anni, e della moglie Ilenia Bonanno di 45 anni, trovati cadaveri nella loro abitazione, al primo piano di uno stabile, di via Alessio Di Giovanni, nel quartiere di Fontanelle. L’uomo avrebbe ucciso la moglie e poi si è suicidato.

Il procuratore capo facente funzioni di Agrigento Salvatore Vella e il pubblico ministero Cecilia Baravelli titolare del fascicolo, hanno disposto l’autopsia sui corpi di marito e moglie. In base a quanto è emerso dopo il sopralluogo dei magistrati e dei poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento, guidati dal vice questore aggiunto Giovanni Minardi, la donna presenta una ferita, verosimilmente, da arma da taglio, ma non alla gola.

Comunque sarebbe stato trovato del sangue, ma si sta cercando di capire come Ilenia Bonanno, ritrovata in camera da letto così come il coniuge, sia stata uccisa. La dinamica non risulta affatto chiara, motivo per cui il capo della Procura di Agrigento ha deciso di procedere con l’esame autoptico sulle salme.

Gli agenti hanno sentito, per prima, il figlio che ha trovato i genitori oramai privi di vita e, inevitabilmente, anche i familiari e i vicini di casa per capire i rapporti fra marito e moglie. A quanto pare, in passato, avrebbero litigato in più occasioni, con interventi anche delle forze dell’ordine.