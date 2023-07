Torna l’evento “San Calogero abbraccia la Valle”. Venerdì 7 Luglio alle 20:30 nel Teatro Panoramica dei Templi, di fronte casa Sanfilippo, una serata ricca di musica e arte, patrocinata dal parco archeologico Valle dei Templi e fortemente voluta dal presidente de “I Tammura di Girgenti” Biagio Licata, in onore dei festeggiamenti di San Calogero. Sul palco per questa settima edizione autorità civili e religiosi, e tanti artisti locali: la scuola di ballo A.D.D.I.S. di Silvana Tabbone, la compagnia teatrale “Gli Scappati” di Simona Carisi con Peppe Sciortino, Franco Sodano e Angelita Butera, Gepi violista e Francesco Nicolosi violista dell’Accademia Studio 9, Loro Chi? di Dario Adragna. A presentare l’evento sarà il giornalista Davide Sardo. “Ringrazio vivamente il direttore Roberto Sciarratta che ogni anno si rende disponibile nella realizzazione dell’evento-dice il presidente de I Tammura di Girgenti, Biagio Licata-. Una sinergia tra nostra l’associazione ed il Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi, che permette di valorizzare la città di Agrigento, coinvolgendo la cittadinanza nel riscoprire valori, culture e tradizioni. Anche un momento di condivisione e di divertimento, che permette di lasciare il segno in questa nuova epoca che siamo vivendo. Vi aspettiamo numerosi”. L’ingresso è gratuito.