Conclusa la terza edizione del Torneo Internazionale FIP Promotion Meridiano Cupra Città dei Templi in un clima internazionale con la presenza di quattro continenti. Hanno preso parte alla manifestazione atleti provenienti da Kuwait, Tunisia, Messico, Argentina, Spagna, Francia, Olanda, Portogallo e Italia. Consueta cornice di pubblico in un Club vestito a festa dal main Sponsor Meridiano Cupra, pubblico che ha assistito a partite di livello eccellente con la vittoria della coppia Italo Argentina Flavio Abbate e Nicolas Brusa sulla coppia Italo Portoghese Steve Stracquadaini e Bernardo Roche. Presente il presidente regionale FITP Giorgio Giordano che ha gioito nel vedere in finale due talenti siciliani in un tabellone così internazionale. Ottima la direzione arbitrale di Antonio Palumbo e l’organizzazione messa in moto dal Tennis Club Città dei Templi. Appuntamento alla quarta edizione.