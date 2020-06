I bracciali in argento di GialloAmbra: la classe e l’eleganza del gioiello

L’argento è uno dei materiali preziosi più usati in gioielleria, non il più costoso ma indubbiamente il più splendente e apprezzato per la sua bellezza. E poi i bracciali in argento di Giallo Ambra, sono davvero speciali.

Sin dai tempi antichi, gli esseri umani hanno cercato di scoprire proprietà curative in pietre preziose e minerali. Oggi, una semplice ricerca su Google produrrà innumerevoli risultati sui benefici per la salute delle gemme, dei minerali ma anche dei metalli preziosi come l’oro o l’argento.

L’argento è anche considerato, in molte culture una sottospecie di amuleto contro il male e tutte le creature della notte. Qualcuno potrebbe non credere, ma è la prova che l’argento è sempre stato tenuto in considerazione come un metallo molto speciale e da possedere a qualsiasi costo. Oggi sappiamo che ha le proprietà antibatteriche molto potenti, viene usato molto nelle strutture ospedaliere, si creano i filtri d’acqua in argento per circoscrivere le infezioni batteriche e viene usato per curare molteplici infezioni.

Come l’argento, anche l’Ambra Baltica, possiede delle proprietà benefiche e la gioielleria Giallo Ambra ha pensato di unire questi due materiali particolari.

È scientificamente provato, infatti, che l’Ambra Baltica contiene l’acido succinico che combatte i radicali liberi ed emette gli ioni negativi.

Si può dire che l’Ambra Baltica a contatto con il corpo umano ha delle proprietà terapeutiche sia a livello fisico che a livello psicologico perché: cura il reumatismo, il mal di schiena e l’artrite, contribuisce a regolarizzare le funzioni tiroidei, è un antidolorifico naturale e in più ci rende più creativi, più ottimisti e più solari.

Giallo Ambra ha scelto consapevolmente questi due elementi, argento e Ambra Baltica, per realizzare meravigliosi bracciali, orecchini, collane, anelli e ciondoli.

Questa gioielleria online è continuamente visitata da tutte quelle persone che amano l’Ambra Baltica e vogliono trovare dei bracciali o altri gioielli di qualità dal design originale.

L’idea di questa innovativa realtà è nata dall’intuizione di una giovane e coraggiosa imprenditrice, che a un certo punto della sua vita ha deciso di dare una svolta alla sua carriera e ha scelto di creare un business sul web, puntando sull’Ambra Baltica.

Come già detto, la gamma di gioielli è completa ma noi volevamo concentrarci sui bracciali.

Navigando su questo store online si possono trovare bracciali in argento con ambra o internamente in ambra fatti a mano. Entrambe le categorie vengono costantemente aggiornate perché la maggior parte di gioielli sono pezzi unici. I modelli sono prevalentemente destinati alle donne ma ci troviamo anche alcuni bracciali unisex perfetti come idee regalo per uomo.

I bracciali, secondo le statistiche, è la tipologia di gioiello più comune come idea regalo. E comprare un bracciale in argento Giallo Ambra vuol dire fare un regalo indimenticabile. La maggior parte dei bracciali ha la lunghezza regolabile perciò non puoi sbagliare la taglia.

Regalare un bracciale: significato simbolico

I bracciali in argento sono il miglior pensiero che si possa fare a una donna, ma spesso anche per un uomo.

Per quanto riguarda le donne, spesso adorano impreziosire i suoi bracciali con uno o più charms, che lì renderanno subito ancora più particolari. È un gioco molto divertente: hai un bracciale, ma lo modifichi e cambi senza limiti.

Una donna (o un uomo, perché no) apprezzerà sicuramente questo tipo di dono, anche perché nulla esclude che possa personalizzarlo lei stessa, comprando quando vuole i charms che desidera.

I bracciali possono anche essere lasciati così, senza pendenti, e sono belli in egual modo. La scelta è molto vasta, perciò si trova sempre qualcosa di unico da essere il pensiero perfetto per una persona precisa.

Una donna ama ricevere come regalo un gioiello, ma in realtà forse non tutti sanno che per esempio il bracciale ha un significato simbolico che proviene da lontano e che ha inizio dall’età nel bronzo.

Il significato principale attribuito al bracciale ha a che fare con il donare un oggetto, che andrà a creare un legame profondo e autentico con la persona che lo riceverà e addirittura rappresenta un simbolo di unione, quasi come lo è un anello.

Ma il donare un bracciale non è solo legato a questioni amorose, ma simboleggia anche una profonda stima, un profondo rispetto ed empatia verso la persona alla quale si dona questo bellissimo gioiello