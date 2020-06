Asciugacapelli professionali, ecco le nuove proposte di Eti Italy

Tutti coloro che tengono alla cura dei propri capelli non possono fare a meno di acquistare un asciugacapelli professionale, come quelli proposti dalla marca Eti Italy. Avere strumenti di qualità, infatti, garantisce una piega come dal parrucchiere ma realizzata a casa. Questo comporta due vantaggi principali: risparmio dal punto di vista economico e un risultato sempre in linea con ciò che ci si aspettava. Per questo motivo sono sempre di più coloro che decidono di affidarsi ad Eti Italy, azienda specializzata nella progettazione e nella vendita di asciugacapelli professionali, realizzati con materiali di prima qualità e che rispettato tutti gli standard di sicurezza.

Scegliere un asciugacapelli professionale ha moltissimi vantaggi che si possono toccare con mano fin dal primo utilizzo. Si tratta di prodotti con una tecnologia all’avanguardia e un motore potente, in grado di dare un’asciugatura veloce che, però, non danneggia la struttura del capello. Un phon professionale, inoltre, è molto leggero e maneggevole ed ha un’impugnatura ergonomica, facile da afferrare.

Tutte le nuove proposte di Eti Italy

Eti Italy offre degli asciugacapelli adatti per qualsiasi esigenza; un loro punto di forza è quello di avere dei modelli molto compatti, facili da portare sempre con sé e disponibili in differenti colori. Il loro design originale ed elegante, caratterizzato da colori accesi, è senza dubbio un valore aggiunto che rende questo prodotto unico nel suo genere. Si tratta di colorazioni particolarmente brillanti, definite UV color: per crearle vengono usati pigmenti particolari che riflettono la luce e intensificano il colore rendendolo più luminoso.

Le linee di asciugacapelli Eti Italy disponibili sono:

Silent line , comprende phon particolarmente silenziosi.

Digital line , include prodotti molto leggeri.

Top line , con un’attenzione specifica al colore e al design.

Extreme line , con una potenza mai vista.

Smartline , con un design un po’ retrò ma con un cuore ultramoderno.

Le caratteristiche che tutti i modelli hanno

Ogni modello di asciugacapelli Eti Italy garantisce una qualità eccezionale, infatti qualsiasi esemplare ha sempre due tasti che permettono di selezionare la velocità e la temperatura. Questi parametri sono fondamentali per impostare il tipo di asciugatura che si preferisce: spingendo il phon al massimo, si può avere un’asciugatura in tempi record, mentre utilizzando getti meno forti si realizza una piega perfetta. La possibilità d’impostare il calore permette di avere a disposizione uno strumento più delicato da usare su chi ha la cute sensibile. È presente anche il pulsante per il cosiddetto “colpo di freddo”: basta premerlo per avere un getto d’aria a una temperatura inferiore. Si può impiegare per fissare la piega.

Ogni modello ha una griglia in ceramica, ovvero una tecnologia innovativa che si prende cura dei capelli. Questo materiale, infatti, a differenza del metallo, non si scalda eccessivamente ed emette un calore in modo uniforme, così da non danneggiare il capello.

L’asciugacapelli, inoltre, ha una tecnologia agli ioni che emette particelle cariche negativamente che scindono le molecole d’acqua, facilitandone l’evaporazione, e allo stesso tempo eliminano l’elettricità statica dai capelli.

Ogni modello è, inoltre, dotato di un occhiello in gomma molto comodo per poter appendere il phon in bagno o dovunque si voglia e averlo sempre a portata di mano e di un cavo elettrico rinforzato alla base del manico, così da evitare danneggiamenti quando lo strumento viene maneggiato.

Infine, ogni confezione ha al suo interno differenti bocchette in plastica che non si riscaldano eccessivamente dopo un uso prolungato. Sono utilissime per fare la piega in modo corretto, si incastrano facilmente e saldamente sull’imboccatura del phon.