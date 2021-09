Diserbamento a San Leone e al Villaggio Peruzzo, residenti: “Si verifichi il lavoro svolto”

E’ stato pubblicizzato dall’amministrazione comunale il diserbamento straordinario a San Leone e al Villaggio Peruzzo. “Non vogliamo essere particolarmente critici- segnalano alcuni agrigentini- ma invitiamo il sindaco o l’assessore al ramo a verificare lo svolgimento del lavoro svolto. E non ci riferiamo agli olivi di via Gela tagliati quasi fossero delle siepi e mentre sono pieni di olive. E nemmeno alle aiuole dimenticate al Villaggio Peruzzo. Ma anche al veloce passaggio dei tagliaerbe in alcune strade di San Leone, che oltre a non avere tagliato tutto, hanno lasciato da giorni il risultato del loro lavoro sul ciglio della strada. Per fortuna il servizio è stato fatto a fine estate, quando ormai San Leone si sta svuotando. Ma se fosse avvenuto quando era pieno di villeggianti e turisti l’effetto sarebbe stato diverso. Ma forse è per questo che è stato fatto a fine settembre”.