Ci risiamo. I finti carabiniere e avvocato sono tornati in azione in provincia di Agrigento, con il solito copione. Due malviventi, un uomo e una donna, hanno preso di mira una vedova pensionata di Racalmuto di 76 anni. L’anziana, ha ricevuto una telefonata a casa e un uomo che s’è qualificato come maresciallo dei carabinieri le ha riferito che la figlia era stata fermata dopo aver provocato un incidente stradale.

Quindi è arrivata la richiesta di denaro ‭”per evitare gravi conseguenze giudiziarie”. La pensionata, poco più tardi, ha consegnato tutti i soldi che aveva in casa e diversi gioielli, per un ammontare di ben 20mila euro, ad una giovane donna che si è spacciata per avvocatessa.

La racalmutese dopo un po’, ma oramai troppo tardi, ha scoperto che la figlia non soltanto non aveva provocato nessun incidente stradale, ma che non era stata proprio coinvolta in nulla di simile. Alla vittima non è rimasto altro da fare che presentarsi alla locale Stazione dei carabinieri, dove ha presentato denuncia contro ignoti. E anche in questo caso i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per cercare di identificare i balordi che hanno truffato l’anziana.