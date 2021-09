Hashish e piantine di Canapa in casa: uomo finisce nei guai

E’ stato trovato in possesso di circa 9 grammi di hashish, un bilancino di precisione, e due piantine di Canapa indiana messe a dimora. Un 53enne, di Santo Stefano Quisquina, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Tutto quanto nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita dai carabinieri della Stazione di Santo Stefano Quisquina. Gli investigatori dell’Arma, pare, sospettassero da tempo, che il cinquantatreenne avesse messo su un’attività di smercio di droga.

Hanno quindi deciso di intervenire. La perquisizione domiciliare non ha tardato a dare i suoi frutti, La droga é stata sequestrata in attesa degli analisi di laboratorio che stabiliranno il quantitativo di principio attivo.