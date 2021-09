Appiccato incendio in abitazione disabitata

Ignoti hanno appiccato un incendio all’interno di un’abitazione disabitata, in via Reale, nel centro storico di Favara. Sul posto i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno impiegato oltre due ore, prima di riuscire a spegnere le fiamme. E’ accaduto tutto nella notte fra venerdì e sabato.

Nella stessa zona non è il primo rogo che si verifica. Almeno altre due volte i pompieri sono dovuti intervenire in immobili, sempre disabitati, in via Fonte Canali, e nella stessa via Reale. Incendi appiccati da qualcuno che verosimilmente prova a fare pulizia dei cumuli di spazzatura abbandonati e accatastati all’interno di vecchi edifici.