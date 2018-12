Natale del Sommelier: location 2018 “La Terrazza degli Dei”

Sarà La Terrazza degli Dei, presso Villa Athena di Agrigento, la location che ospiterà quest’anno la “Cena di Natale del Sommelier”.

L’evento, organizzato ogni anno dalla delegazione agrigentina dell’Associazione Italiana Sommelier guidata dal delegato Francesco Baldacchino, si terrà il 20 dicembre prossimo con inizio alle ore 20.

Previsto un fine menu con l’abbinamento di vini selezionati come: Trento DOC- Bollicine di montagna, “Asyrtico” Ariousios(Grecia), “Greco di Tufo” Tenuta Scotto(Campania), “Ribolla Gialla” Le vigne di Zamò (Friuli Venezia Giulia), “Simera” Chardonnay Castello Monaci(Puglia), “Vigneto Torricella” Orvieto classico Bigi (Umbria), “Winkl” Sauvignon Blanc Cantina Terlan (Alto Adige), “Aliè Rosè” Syrah/Vermentino Frescobaldi (Toscana), “Meczan” Pinot Nero Hfstatter (Alto Adige) e per finire “Vigna del Volta” Malvasia Passito La Stoppa (Emilia Romagna).

Sul tavolo dei partecipanti, pietanze prelibate e preparate con cura e maestria dallo Chef Salvatore Gambuzza.

Si parte con l’Appetizer nella Valle, seguito da melanzana perlina croccante. Non mancherà poi il pesce col merluzzo affogato e colatura d’alici, fregola in guazzetto e darne di ombrina con caponata bianca di ceci. Per dolce è previsto savoia al cioccolato caramellato con gelato al rosmarino nel suo crumble.

Anche in questa edizione sarà presente la Di Stefano Dolciaria con una selezione di buonissimi panettoni e, dulcis in fundo, grappe, amari e distillati. Costo complessivo della cena 60 Euro( 55 Euro per i soci AIS). Per info 3460859585.