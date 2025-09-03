La nave ong “Aurora Sar”, con a bordo 41 persone, tra eritrei, etiopi, malesi e sudanesi soccorsi nel Canale di Sicilia, è approdata a Lampedusa. I migranti hanno raccontato che sette loro compagni di viaggio, a causa del mare agitato, sono caduti in acqua e non è stato possibile aiutarli a risalire sul gommone. La traversata era iniziata nella tarda serata del 27 agosto da Zuara in Libia, dopo aver pagato 800 euro a testa.

In mattinata sono giunte altre 23 persone al molo commerciale dell’isola più grande delle Pelagie, soccorse nel Canale di Sicilia su gommone di 6 metri dalla nave ong Nihayet Garganey VI. I migranti hanno dichiarato di essere originari di Costa d’Avorio, Mali, Nigeria, Senegal e Sudan. Una donna e due uomini con ustioni da idrocarburi, ma anche una donna incinta e un uomo in stato confusionale sono stati portati al Poliambulatorio di contrada Grecale.

Complessivamente sono 655 i migranti che si trovano nell’hotspot di contrada Imbriacola. Disposto il trasferimento di 270 persone con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp