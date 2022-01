Hanno rubato al centro commerciale: convalidato arresto di due donne

Il Gip del Tribunale di Agrigento ha convalidato l’arresto delle due donne finite ai domiciliari, con l’accusa di furto aggravato in concorso, dopo che avevano rubato in un negozio del Centro commerciale “Città dei Templi, a Villaseta. Alle due, una ventunenne, e una diciottenne, entrambe di nazionalità tunisina, residenti nel centro storico di Agrigento, è stato applicato l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per la firma. Sono state rimesse in libertà. Le due ragazze avevano sottratto capi di vestiario e cosmetici da un negozio, ma all’uscita è suonato l’allarme antitaccheggio. Sono state subito fermate dai dipendenti, e dagli addetti alla vigilanza della struttura commerciale. Ad arrestarle i poliziotti della sezione Volanti.