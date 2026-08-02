I poliziotti del Commissariato di Licata, a conclusione di un’attività investigativa, hanno identificato i presunti responsabili del pestaggio, avvenuto lo scorso 7 luglio a Licata, ai danni di un sessantaquattrenne. Si tratta di zio e nipote, 30 e 17 anni, denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per il reato di lesioni personali.

I due parenti, secondo quanto ricostruito, avrebbero aggredito l’uomo nei pressi di via Mazzini per motivi non ancora del tutto chiari. La vittima del pestaggio è stata trasferita all’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove i medici gli hanno diagnosticato traumi giudicati guaribili in meno di dieci giorni.

I due indagati sono difesi dall’avvocato Gaspare Lombardo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp