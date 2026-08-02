Rubava elettrodomestici nelle “visite” ad abitazioni private e negozi. La corsa del ladro seriale è stata interrotta dai poliziotti del Commissariato di Sciacca che hanno arrestato un ventisettenne per il reato di furto aggravato. Data esecuzione all’ordinanza firmata dal gip del tribunale saccense.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Le scorribande dell’indagato avevano destato più di una preoccupazione tra cittadini e commercianti le cui attività e abitazioni erano state prese di mira.

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