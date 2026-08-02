Qualcuno ha forzato la portiera della sua auto portando via la borsa medica che si trovava all’interno dell’abitacolo. La vittima è un dentista agrigentina. Il furto avvenuto in pieno giorno nel centro di Agrigento a pochi passi dalle aree parcheggio di piazza Vittorio Emanuele.

Il professionista, una volta scoperto l’accaduto, non ha potuto fare altro che denunciare l’episodio ai carabinieri. E i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per tentare di dare un volto ai responsabili di questo colpo.

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