Hanno occupato abusivamente il suolo pubblico: multati i titolari di tre locali

Senza avere alcuna autorizzazione, hanno collocato tavoli, sedie, ed altri arredi esterni, occupando abusivamente il suolo pubblico. Tre esercenti commerciali, titolari di locali del centro di Agrigento, sono stati multati con sanzioni da 3 a 5 mila euro, nel corso di controlli effettuati dalla Guardia di finanza e dagli agenti della Polizia municipale. L’attività ispettiva ha riguardato le attività commerciali che utilizzano, destinandoli ai clienti, gli spazi esterni.

Poco meno di una decina i controlli effettuati in locali, soprattutto della movida, tra via Atenea, Porta di Ponte, via Pirandello e viale della Vittoria. Per tre sono state accertate irregolarità. Ad una panineria e piadineria è stata elevata una sanzione amministrativa da 5 mila euro. Agli altri due esercizi commerciali, la multa è stata di circa 3mila euro. Una cosa è certa, per occupare il suolo pubblico, occorre essere autorizzati.