Hamel e Bongiovì: “Qual’e’ il destino degli alberi del viale dei pini?”

I consiglieri comunali del gruppo “Liberi e Solidali”, interrogano il Sindaco di Agrigento e l’Assessore al verde pubblico per conoscere le motivazioni che hanno portato alla capitozzatura di alcuni Pini del Viale di San Leone. In particolare i Consiglieri chiedono “se questo intervento sia stato effettuato dagli operai del Comune e se sia stato sottoposto alla preventiva valutazione dell’agronomo che doveva confermare l’opportunità e la correttezza di un intervento così radicale e mutilante.” Hamel e Bongiovì ricordano che “i Pini sono alberi che non si rigenerano e conseguentemente i tagli effettuati porteranno alla morte di queste piante senza possibilità di ripresa”. Infine, i consiglieri, chiedono la documentazione o le relazioni che sono a supporto dell’intervento effettuato sugli alberi di viale dei pini.