Ucraina, La Dante Alighieri: “Corsi di italiano gratis per i profughi”

Corsi di lingua italiana gratuiti per permettere ai profughi ucraini accolti in Italia di inserirsi nel nostro tessuto sociale e di affrontare una nuova vita. Anche ad Agrigento la Società Dante Alighieri, “sposa” l’iniziativa di carattere nazionale. Il comitato di Agrigento, con il presidente Enza Ierna (nella foto), ha aderito all’iniziativa e in collaborazione con Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento , presieduto da Nenè Mangiacavallo, con la Caritas Diocesana di Agrigento, diretta da Valerio Landri e con il Mudia di Agrigento, diretto da Domenica Brancato, vuole programmare corsi di lingua italiana in presenza o a distanza , per tutti quei profughi ucraini che dovessero trovarsi sul nostro territorio. “Si tratta di un’iniziativa- dice Enza Ierna- finalizzata a facilitare i loro rapporti comunicativi e sociali in un paese di cui sconoscono lingua e cultura e in cui sono alla ricerca di validi sostegni, soprattutto sul piano umano”. Per informazioni rivolgersi al numero telefonico: 3510107569.