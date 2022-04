Successo per il circo di Darix Martini ad Agrigento (VIDEO)

La massima espressione dell’arte circense con il grande Circo M.Orfei ad Agrigento dal 30 marzo al 10 aprile, per uno show spettacolare pronto ad incantare il pubblico della città della Valle dei Templi.

Il grande Circo M.Orfei di Darix Martini, con l’imponente chapiteau ed eccellenze circensi pluripremiate al Festival di Montecarlo e al Festival di Latina, mette in scena lo show targato “New Generation”, con numerosi giovani in pista e magnifica atmosfera, proietta lo spettatore in un mondo dove l’estro e la personalità degli artisti, danno vita alla magia del circo: voli pindarici, giocoleria, attrazioni esotiche, tra cui splendidi esemplari di tigre bianca e due amatissimi tigrotti, coccolati da tutto lo staff del circo e visibili al pubblico ed ancora comicità musicalità, eleganza e maestria.Ad esibirsi anche l’agrigentino Pietro Canino che fa danzare il suo cavallo bianco.

Il Circo M.Orfei si trova a Villaseta. In programma i seguenti spettacoli: da mercoledì 30 marzo a sabato 2 aprile, ore 17.30 e ore 21.00; domenica 3 aprile, ore 16.30 e ore 19.30; lunedì 4 aprile ore 17.30 e ore 21.00; martedì 5 aprile, riposo per riprese televisive; da mercoledì 6 aprile a sabato 9 aprile, ore 17.30 e ore 21.00; domenica 10 aprile, ore 16.30 e ore 19.30.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 3294450121, consultare la pagina Facebook M.Orfei o il sito www.orfeicircus.com