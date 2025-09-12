Un atto dovuto. La Procura di Agrigento ha iscritto sul registro degli indagati il 21enne studente universitario di Porto Empedocle che alla guida della sua autovettura, nella serata di mercoledì, ha travolto ed ucciso l’impiegata sessantatreenne di Agrigento, Isabella Messina. Il giovane deve rispondere di omicidio stradale. L’incidente stradale si è verificato in località Marinella, nei pressi di un noto ristorante, a pochi passi dai lidi empedoclini.

Il giovane era alla guida di una Renault Clio. Subito dopo il tragico sinistro è stato portato, al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per essere sottoposto ad accertamenti sanitari. Gli esiti degli esami alcolemico e tossicologico sono risultati tutti negativi. Gli agenti della polizia Stradale del distaccamento di Sciacca si stanno occupando delle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

