Ha violato misura, arrestato commerciante

Ha ripetutamente violato la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, a cui era sottoposto dal febbraio scorso, in seguito alla condanna riportata per i reati di furto, disturbo della quiete pubblica, apertura abusiva dei luoghi per il pubblico spettacolo.

I carabinieri della Stazione di Raffadali hanno arrestato un commerciante 43enne, residente del posto, in esecuzione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

L’uomo dovrà scontare la pena di 20 giorni di detenzione domiciliare, presso la propria abitazione.