Ha ripetutamente violato la misura cautelare dell’obbligo di dimora a cui era sottoposta. I carabinieri della Tenenza di Favara hanno arrestato una disoccupata ventinovenne, residente ad Agrigento, ma di fatto domiciliata a Favara. Data esecuzione all’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Agrigento.

Le violazioni sono state accertate dai militari dell’Arma nei consueti controlli. La donna, dopo le formalità di rito nella caserma dei carabinieri di via Olanda, è stata accompagnata presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare con l’applicazione del braccialetto elettronico.

