Un gradito ritorno nella città dei Templi. La quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura ha proposto all’unanimità Lucia Brescia per l’incarico di procuratore aggiunto della Procura di Agrigento, ruolo vacante dall’estate dell’anno scorso dopo la promozione di Salvatore Vella a procuratore capo di Gela. Brescia, campana di origine, è l’attuale sostituto procuratore generale presso la Corte d’appello di Caltanissetta. Ha già prestato servizio per molti anni ad Agrigento, fino al 2012, come sostituto procuratore. La proposta come nuovo vice del procuratore Giovanni Di Leo, dovrà ora essere ratificata dal plenum del Consiglio superiore della magistratura.

