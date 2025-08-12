“Forse c’è stato un difetto di comunicazione che non ha fatto comprendere a pieno il senso e il significato del progetto”. A parlare è l’artista libanese Nathalie Harb che assieme al suo staff, la ricercatrice libanese Lea Keyrouze e Pamela Erbetta, ha realizzato l’installazione The Silent Room nella Valle dei Templi. Un progetto artistico che da giorni è “nell’occhio del ciclone” per via degli alti costi e della sua presunta inutilità.

“Vogliamo intervenire – spiega adesso l’artista – per chiarire le intenzioni, il processo e la portata del progetto The Silent Room – Notturno per la Terra, che si è sviluppato ad Agrigento nell’arco di diversi mesi di lavoro e collaborazione. Siamo partiti dall’ascolto. A Villaseta, ad Aragona e nel centro storico; nei giardini, nelle case, nelle biblioteche, abbiamo incontrato musicisti, tessitrici, assistenti sociali, studenti, migranti, un’archeologə e una anzianə. Abbiamo posto domande semplici, ma essenziali: cosa significa sentirsi al sicuro qui? Da quali rumori si cerca rifugio? Quali spazi mancano? Da questi incontri non è emersa solo una struttura, ma una rete di relazioni. The Silent Room si è costruita lentamente, attraverso laboratori e scambi partecipativi“.

“Da questi incontri – continua Nathalie Harb – non è emersa solo una struttura, ma una rete di relazioni tra persone, luoghi e saperi spesso esclusi dal discorso culturale. The Silent Room si è costruita lentamente, attraverso laboratori e scambi partecipativi: abbiamo realizzato un laboratorio di ninne nanne della durata di tre settimane condotto da Michele Piccione, etnomusicologo specializzato nelle tradizioni orali del sud Italia, e Veronica Racito, direttrice di coro, nella Biblioteca Sociale di Villaseta; un laboratorio tessile e di conversazione ad Aragona, in cui donneimpegnate nel lavoro di cura, che si sono confrontate su cosa significhi “prendersi cura”. Poi abbiamo realizzato una serie di performance, tra cui l’esibizione del Coro Villabella con la ninna nanna nata dal laboratorio, e una composizione sonora dal vivo di Andrea Gerlando Terrana, pensata in dialogo con i materiali e i paesaggi di Agrigento — sabbia, pietra, mare. Infine un momento di incontro al Forno Popolare Sante Caserio di Campobello di Licata, dove siamo stati ospitati per un pranzo dopo aver chiesto di poter cuocere insieme nel loro forno le focacce libanesi preparate per l’inaugurazione della camera del silenzio. Fin dall’inizio ci siamo impegnati a garantire una retribuzione equa e trasparente a tutte le persone coinvolte.

Settantasei persone hanno contribuito direttamente alla realizzazione di The Silent Room, partecipando in varie forme: dalla progettazione alla ricerca, dalla costruzione ai laboratori. Questo progetto non è stato semplice. Abbiamo incontrato ostacoli significativi e, più volte, abbiamo considerato l’ipotesi di interrompere il progetto. Sapevamo che la Fondazione stava attraversando un periodo complesso. Questo ha comportato ritardi e incertezze, e ci ha costrettə ad assumerci, di fatto, la quasi totalità della responsabilità. Troviamo preoccupante che questo progetto venga ridotto a un’immagine parziale e semplificata, ignorando il lavoro profondo che si è fatto. Abbiamo voluto insistere perché veniamo da contesti — come Beirut — dove la fragilità, la complessità e la disgregazione sono tangibili. E perché The Silent Room è nato per questo – per portare al centro il gesto della cura, spesso marginalizzato, svalutato, invisibile. In un tempo segnato dal sensazionalismo, dal populismo e da strutture di potere opprimenti, abbiamo voluto affermare un altro linguaggio”

Per la cronaca il progetto The Silent Room è costato 125 mila euro.

LORENZO ROSSO

